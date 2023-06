Cristiano Ronaldo está fora da seleção dos melhores da Arábia Saudita

A seleção da temporada com os onze jogadores ideais do futebol da Arábia Saudita foi divulgada nesta quarta-feira, 7, pela Liga do país.

Mesmo com 14 gols em 16 jogos disputados no campeonato nacional, o craque português Cristiano Ronaldo, que defende o Al Nassr, está fora da lista dos melhores jogadores.

