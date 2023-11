Dalton fala sobre relação com Lucas e provoca torcida do Bahia; vídeo | A TARDE

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o goleiro Dalton, peça importante para o acesso à Série B em 2022, comentou sobre o momento do Vitória após dois acessos seguidos, repetindo o feito de 2008, e a sua relação com o atual goleiro titular, Lucas Arcanjo.

O Vitória conquistou o acesso ao vencer o Novorizontino no último domingo por 2x1, de virada. Com o resultado, a equipe chegou aos 69 pontos, não sendo mais alcançada pelos adversários que estão de fora do G-4. Além disso, a equipe rubro negra pode se tornar, pela primeira vez, campeã nacional nesta terça-feira, 14, caso o Criciúma não ganhe do Guarani.

"O nosso dia a dia é maravilhoso. A gente se respeita profissionalmente, dentro do campo, e também como amizade, como irmão, como parceiros. Conversamos muito sobre os trabalhos, sobre os gols e defesas que realizamos, que o Lucas realiza. Eu acho que é digno. Na Série C ele vinha fazendo uma grande campanha e ajudando a equipe, acabou sofrendo uma lesão e por isso eu entrei e dei sequência no trabalho que ele vinha fazendo. Eu sempre disse que nunca esqueceria do que ele já tinha feito, apesar de ter conquistado todo o sucesso que conquistamos naquele momento- o acesso para Série B. O respeito e carinho que temos é recíproco." Comentou Dalton

Na segunda fase da Série C, quando disputou o jogo de ida contra o Paysandu, no Barradão, o goleiro realizou uma defesa com o pé, que salvou a equipe e posteriormente garantiu o acesso. Neste domingo, já ao fim do jogo contra o Novorizontino, Lucas Arcanjo fez uma defesa parecida, que impediu o gol da equipe paulista e consequentemente garantiu o acesso. Desta forma, Dalton comentou sobre as coincidências dos dois lances e afirmou que o trabalho está sendo bem feito.

"São coincidências que dizem sobre o nosso trabalho. Quando você vê um companheiro seu realizando boas defesas é porque o trabalho está sendo bem feito. Primeiramente agradecer a Deus, por ele nos proporcionar isso, por iluminar o Lucas nos momentos certos. Então, cara, só tenho que agradecer ao Paulo e ao Itamar que trabalham com a gente diariamente e nos proporcionam ir a campo nesta condições, de executar defesas importantes do jogo." Disse o goleiro

Durante as comemorações, Dalton aproveitou a chance para provocar o rival da capital, o Bahia, que segue tentando fugir da zona de rebaixamento da Série A. O jogador pegou uma vara de pesca, que representava uma sardinha e ficou brincando os torcedores. Apesar da provocação, o goleiro afirmou que, mesmo com rivalidade, o futebol precisa ser sem violência e com respeito.

"Foi muito bacana. O torcedor me chamou para fazer o gesto com a sardinha ali, e eu acho que é válido, uma brincadeira sadia. Eu acho que as torcidas precisam entender isso, porque o futebol é isso, brincadeiras, sem violência, sempre se respeitando. Se não tiver brincadeiras não tem graça, mas sempre respeitando o adversário" finalizou.

Confira o Vídeo:

Dalton provoca torcida do Bahia Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE