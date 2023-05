De olho no jogo contra Internacional, Bahia faz tático e jogo-treino

Na manhã desta quarta-feira, 24, o elenco do Bahia realizou mais um treino tático visando o jogo do próximo domingo, 28, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

O dia foi iniciado ainda na academia, com trabalhos de força e potência sob o comando da equipe de preparação física.

Já no Campo 2, a comissão técnica realizou um trabalho técnico de manutenção de posse de bola, seguido de uma atividade tática de ataque contra defesa.

Na sequência, alguns atletas seguiram para o Campo 1 para participar de um trabalho tático de construção e criação de jogadas, com o auxiliar técnico Nuno Presume.

O zagueiro Marcos Victor deu sequência aos trabalhos de transição física e fez trabalhos específicos no campo com o fisioterapeuta Thiago Teixeira. O lateral-esquerdo Matheus Bahia e o meio-campista Yago Felipe realizaram tratamento na fisioterapia.

Jogo-treino

O restante do grupo seguiu no Campo 2 e participou de um jogo-treino contra a equipe sub-20 comandada por Rogério Ferreira, que se prepara para a disputa da primeira partida da semifinal do Campeonato Baiano da categoria, um clássico Ba-Vi, às 10h deste sábado, 27.

A atividade foi vencida pelos profissionais, por 4 a 1. Os gols da equipe principal foram marcados por Diego Rosa, Vinícius Mingotti, Arthur Sales e Acevedo, enquanto o SUb-20 descontou com Vitinho.

O elenco tricolor volta aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, 25, novamente no CT.