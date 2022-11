De volta ao Atlético-BA, Agnaldo Liz foca na reformulação do elenco

Bicampeão Baiano, o Atlético de Alagoinhas confirmou o retorno do técnico Agnaldo Liz para comandar a equipe na busca pelo tricampeonato. O treinador já sabe da pressão e do que será necessário fazer, nesse primeiro momento, para ter o mesmo sucesso dos anos anteriores.

“Estou muito feliz por ter sido lembrado novamente. A gentes esteve presente nessas últimas conquistas, onde ajudamos na consolidação da reformulação do elenco e sempre prezando pela melhora do clube, aliado com o orçamento que é muito importante para os times pequenos e aqueles emergentes”, comentou Agnaldo Liz em entrevista ao Portal A TARDE.

Sobre as dificuldades em montar o elenco, o treinador comentou. “A gente está preparado para fazer um trabalho completamente diferente, por conta da saída de muitos atletas, entre titulares e reservas, onde ficam poucos remanescentes”.

Agnaldo também falou das competições que o Carcará vai disputar na próxima temporada. “Vamos ter um Campeonato Baiano mais forte, uma Copa do Nordeste e também uma participação na Copa do Brasil, onde a gente pode passar de fase. Não conversamos ainda com o presidente Albino para definir as prioridades. Nossas primeiras preocupações ficam por conta da pré-temporada e a reformulação do elenco, que já está sendo feita”, disse.

A primeira partida do Atlético no Campeonato Baiano está programada para o dia 11 de janeiro, às 21h30, contra o Barcelona, no mando de campo do time de Ilhéus.