Decisão do Intermunicipal começa neste domingo

Após a bola começar a rolar no dia 31 de julho, o Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes chega a sua reta final. A primeira partida da decisão da competição está programada para este domingo, 6, às 15h, em Quijingue, onde a seleção local enfrenta Itajuípe.

“Tenho certeza de que todos se empenharão para que seja uma decisão à altura do Intermunicipal. As duas seleções estão de parabéns por terem chegado à final e que a disputa do título aconteça dentro de campo, com respeito entre elas e espetáculo para o público", comentou o Presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima.

A competição contou com a presença de 54 seleções de diversas regiões do estado da Bahia e será definida no dia 13 de novembro, também às 15h, em Itajuípe, quando o campeão da competição será conhecido.