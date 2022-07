Definidas as quartas de final da Copa 2 de Julho

Oito jogos definiram nesta quinta-feira, 7, os confrontos das quartas de final da Copa 2 de Julho sub-15. Bahia, Bahia de Feira, Canaã, Seleção de Cachoeira, Talento de Aço, Estrela de Março, Catu e Vitória avançaram de fase. As partidas serão realizadas neste sábado, 9, em jogo único.

O Vitória, que bateu o SSA FC por 3x0, enfrenta a seleção de Catu, que eliminou Barreiras por 4x0. O jogo abre a s quartas no Barradão, às 10 horas. O primeiro jogo da tarde reúne Canaã e a seleção de Cachoeira, às 14h, no Fazendão. Ambas as equipes avançaram as quartas após os jogos serem decididos nos pênaltis.

No CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila, o Bahia faz o duelo com xará de Feira de Santana, às 15h. O tricolor da capital goleou por 16 a 0 a seleção de Saubara. Já o Bahia de Feira goleou o Atlântico por 4 a 0.

O último classificado para a semifinal da competição vai sair do confronto entre Estrela de Março x Talentos de Aço. O jogo será disputado às 15h30 no Fazendão.