Definidos os classificados e rebaixados na Série B estadual

As quatro equipes classificadas para a fase semifinal da Série B do Campeonato Baiano foram definidas após a última rodada realizada no domingo. Jequié, Jacobinense, Juazeiro e Itabuna seguem com o sonho vivo de disputar à elite do futebol local.

O Jacobinense já estava classificado e ficou no empate, em 1 a 1, com Itabuna e o com esse resultado, o time do Dragão do Sul conseguiu avançar para a semifinal do estadual.

O Jequié entrou em campo de olho na liderança e conseguiu vencer o Feirense, por 2 a 0, no Waldomiro Borges, e garantiu o primeiro lugar. Já o Juazeiro ficou no empate em 1 a 1 com o Galícia e ficou com o terceiro lugar.

Na parte debaixo da tabela, o Grapiúna, que perdeu por 7 a 0 para o Jacobina, e o Feirense ficaram com as últimas colocações e foram rebaixados para Série C do estadual.

Na próxima fase os confrontos serão a seguinte:

Jequié x Itabuna

Jacobinense x Juazeiro