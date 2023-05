Desejando reação, Bahia inicia preparação para duelo contra o Inter

Pensando em uma reação na Série A, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta terça-feira, 23, para o início da preparação visando o confronto contra o Internacional no próximo domingo, fora de casa.

Após as atividades pré-treino realizadas na academia, o grupo seguiu para o campo 1 e iniciou um treinamento técnico de manutenção de posse de bola.

Enquanto isso, os goleiros fizeram atividade específicas com o preparador de goleiros, Rui Tavares.

Na sequência, já a presença dos goleiros no elenco, o técnico Renato Paiva realizou um trabalho tático utilizando dois terços do campo. O tricolor baiano terá cinco dias de trabalho até a partida contra o Colorado.

Marcos Victor inicia processo de transição para voltar aos gramados | Foto: EC Bahia

Em fase de recuperação após uma lesão no ligamento do joelho direito na final do campeonato baiano ainda em abril, o zagueiro Marcos Victor iniciou a transição com a bola no campo 2. Já Raul Gustavo, Yago Felipe é Matheus Bahia deram continuidade aos respectivos tratamentos no departamento médico.