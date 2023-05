Dino descarta medidas “extraterritoriais” em caso de Vinícius Jr.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, descartou a possibilidade de aplicar leis brasileiras contra os atos racistas sofridos pelo jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid. A polícia da Espanha já conseguiu prender sete pessoas envolvidas no caso.

Os suspeitos foram indiciados após gritos e gestos de macaco direcionados ao jogador do Madrid, na partida diante do Valencia, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Outras quatro pessoas foram detidas pela polícia pelo caso do boneco enforcado que simulava o jogador brasileiro em caso que ocorreu em janeiro.

“Assim sendo, não será necessário debate sobre extraterritorialidade. Parabéns aos sistemas de Justiça e de Segurança da Espanha. Desejamos êxito na tarefa de garantir a autoridade da lei contra os racistas”, publicou Flávio Dino.

Nesta segunda-feira, 22, o ministro afirmou que poderia usar o Código Penal para aplicar leis brasileiras contra os responsáveis pelos atos racistas no Mestalla. “O Código Penal prevê que, em algumas situações excepcionais, é possível que, no caso de crimes contra brasileiros, mesmo no exterior, haja a aplicação da lei brasileira”, afirmou na ocasião.

Sobre o caso

A partida entre Valencia e Real Madrid, que terminou com o placar de 1 a 0 para o time da casa, aconteceu neste domingo, 21. Destaque merengue, Vini Jr foi hostilizado pela torcida do clube local.

Em um determinado momento, o brasileiro apontou para o setor de onde partiam gritos de "macaco" e chamou a atenção do árbitro, que paralisou a partida. Após o fim da partida, Vini Jr. foi atacado em uma confusão generalizada por um jogador do Valencia e acabou expulso após análise do VAR.