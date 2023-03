Diretor da Sudesb é eleito vice-presidente do Fórum Nacional de Gestor

O diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Vicente Neto, foi eleito, por unanimidade, vice-presidente do Fórum Nacional de Gestores de Esporte. A eleição ocorreu em reunião realizada em Brasília nesta quarta-feira, 8 de março, com participação de gestores estaduais de todo o país.

Como primeira ação já como vice-presidente do Vicente garantiu a vinda da ministra do Esporte, Ana Mozer, à Bahia no próximo dia 23. “O nosso governador receberá a ministra em audiência para apresentar as ações em curso do esporte baiano e apresentar ideias para futuras parcerias”, pontuou Vicente, informando que a ministra compareceu à reunião no encerramento dos trabalhos.

Segundo Vicente Neto, uma das agendas já alinhadas com a ministra em Salvador é a visita a novas escolas que têm equipamentos esportivos de última geração e que vêm sendo inauguradas na capital e no interior pelo Governo do Estado.

Secretária de Esporte e Lazer do estado de Sergipe, Mariana Dantas Gois, manteve-se na presidência do Fórum Nacional de Gestores de Esporte.