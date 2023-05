Diretor do Santos cobra punição da Conmebol por racismo e cita Vini Jr

O coordenador esportivo do Santos, o ex-jogador Paulo Roberto Falcão, cobrou uma postura severa da Conmebol na investigação da denúncia apresentada pelo Santos sobre o caso de racismo envolvendo o Ângelo e Joaquim durante a partida contra o Audax Italiano, no Chile, disputada na última quarta-feira, 24.

"Manifestação triste de racismo e que precisa ser combatida seriamente. Não é possível que a gente tenha tido no mundo a repercussão que tivemos com o caso do Vini Jr. e hoje as pessoas repetem isso aqui. Tem que ter punição" afirmou o dirigente do Santos em entrevista ao canal "De olho no Peixe".

Caso de racismo:

Aos 32 minutos do segundo tempo, Ângelo foi substituído e deu lugar a Patati em campo. Quando se encaminhava ao banco de reservas, o atacante viu e ouviu as manifestações criminosas vinda das arquibancadas.

Com Joaquim, o racismo aconteceu já fora do campo em um espaço do 4º andar do estádio La Florida, palco da partida. Segundo o Santos, o local estava reservado apenas ao staff do clube brasileiros, mas torcedores do Audax Italiano tiveram acesso.

Logo após ouvir os relatos de seus atletas, a diretoria do clube paulista procurou o delegado da partida para registrar a ocorrência em súmula e agora aguarda um posicionamento formal da Conmebol.

"Isso depois de terem feito o que fizeram com o Vinicius Jr. lá (na Espanha). Para você ver que as coisas não param se não tiver medidas sérias. Alguém tem que parar com isso, depende muito das instituições, a gente reclama, a gente lamenta" desabafou Falcão.