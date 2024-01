Dirigentes da dupla Ba-Vi demonstram apoio a Ednaldo Rodrigues | A TARDE

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se reuniu nesta terça-feira (9) com presidentes e representantes dos 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, na sede da entidade. O encontro contou também com a participação de presidentes de federações estaduais e de diretores da CBF. Na reunião, eles debaterem os próximos desafios do futebol brasileiro e apoiaram a gestão de Ednaldo Rodrigues.

O presidente Ednaldo Rodrigues classificou a reunião como positiva. Para ele, todas as sugestões e reinvidicações dos clubes foram ouvidas. Ele agradeceu o solidariedade dos gestores após sua volta ao comando da CBF.

“Uma reunião altamente positiva, com participação maciça dos clubes das Séries A e B. Falamos do futuro do futebol brasileiro, das melhorias das competições ouvindo mais os clubes, com todos participando mais ativamente de todos os detalhes. Ouvimos todos de forma independente para que possamos já nas reuniões dos Conselhos Técnicos de cada competição levar todas as sugestões passadas e acatá-las dentro de uma realidade possível, desde que amparada pelas leis. A nossa pretensão é construir um futebol brasileiro cada vez mais forte e com a participação direta dos clubes. Aproveito para agradecer a solidariedade de todos os clubes, que já apoiavam nosso trabalho, pois foram eles que nos elegeram, construindo a pavimentação para um futebol mais amplo, um futebol pelo qual todos possamos agir de forma livre e independente”, explicou Rodrigues.

Para Fábio Mota, presidente do Vitória, o retorno de Ednaldo Rodrigues reafirma a normalidade no futebol nacional. O gestor rubro-negro crê que os clubes brasileiros estão mais inseridos na CBF, especialmente das Séries C e D.

"Um encontro importante. Acho que o Ednaldo inaugurou um tempo novo na CBF. Os clubes do Brasil nunca tiveram tanta igualdade no tratamento. Tinha dirigente de Série C e D que nem sabia onde era a sede da CBF. Depois de Ednaldo, isso se tornou uma tônica no futebol brasileiro. Hoje tem uma inclusão dos clubes brasileiros, não só os da Série A. Fico à vontade para falar porque sou de um clube da Série A. Acho que hoje é uma reafirmação da continuidade do que está dando certo, que é esse atendimento em igualdade de todas as divisões do futebol brasileiro", pontuou.

Já Vitor Ferraz, diretor de operações e relações institucionais da SAF do Bahia, reiterou que a reunião serviu para debater questões relevantes e que podem impactar o futuro dos clubes nos próximos anos. Ele espera que o futebol brasileiro tenha um bom ambiente para a aplicação das pautas.

"Uma reunião muito positiva, uma oportunidade que nós tivemos de debater algumas pautas importantes do futebol brasileiro. Afinal de contas, a CBF é a Casa do Futebol e aqui a gente tem espaço para que nós possamos trazer os temas, discutir, sugerir, ouvir também as circunstâncias internas da instituição. Porque, no final das contas, o que importa é que tenhamos um resultado profícuo e que a gente possa avançar nas questões tanto de interesse comum dos clubes quanto da própria CBF. É importante que a gente tenha um ambiente de estabilidade do futebol brasileiro, para que a gente consiga ter esses avanços que esperamos. Há pautas muito importantes e necessárias. A gente sabe que movimentos que tragam incerteza podem prejudicar o andamento dessas pautas. A gente espera que o futebol brasileiro possa caminhar a passos firmes para que a gente consiga ter os avanços necessários", explicou.