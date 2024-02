"Dominamos completamente", diz treinador do Jequié sobre 1° tempo | A TARDE

Dentro de casa, o Jequié conseguiu desbancar o Vitória nesta quarta-feira, 31, e somar mais três pontos no Campeonato Baiano de 2024, chegando à 3ª colocação na tabela. O resultado positivo a favor da equipe do interior foi construído ainda no primeiro tempo, quando Azevedo marcou um belo gol de fora da área.

Em entrevista à Rádio Sociedade, o atacante que marcou a favor do Jipão comemorou a vitória, garantindo que o resultado foi muito importante para a sequência do campeonato.

“Agradeço a Deus pela partida que nós fizemos, pelo gol. Vínhamos de duas derrotas, precisávamos dar uma resposta para a torcida e vencemos duas seguidas dentro de casa, que é muito importante para a sequência no campeonato”, disse Azevedo

Além dele, o responsável pelo 'nó tático' no Leão da Barra, o técnico Gabardo Júnior comentou sobre a estratégia para sair com o resultado positivo, afirmando que sabia que o gol precisava sair ainda na primeira etapa. Ademais, o comandante parabenizou os torcedores presentes no Waldomiro Borges, que vibraram com o triunfo da sua equipe.

"O torcedor está de parabéns. A gente usou uma estratégia sabendo que o Vitória viria com uma equipe alternativa. Eu falei para os atletas que a gente tinha que conseguir o resultado no primeiro tempo, até porque o time deles ia demorar um pouco para se encontrar e foi o que aconteceu. Na primeira etapa dominamos completamente e fizemos o gol. No segundo tempo, é normal o Vitória vir para cima, uma equipe que é gigante. Então, a gente tem que saber sofrer, né. Eu acho que o resultado só engrandece o trabalho que foi feito, o que o Jequié vem fazendo na competição. Mas a gente quer mais, a gente quer colocar essa equipe na semifinal, a gente quer sonhar com o título. Agora é ter pé no chão, descansar os jogadores e ir para Feira de Santana buscar mais um resultado positivo”, avaliou o técnico do Jipão.

E se for falar em importância no resultado, não pode deixar o goleiro Marcos de fora, que segurou o placar e manteve o Vitória zerado, mesmo quando esteve melhor na partida. O atleta do Jequié comemorou o resultado e afirmou que é fruto de muita dedicação e superação.

“Feliz pelo resultado. Isso mostra a força da nossa equipe e onde a gente quer chegar. Foi mais um jogo de superação e dedicação, empenho de todo mundo e é assim que vamos chegar até a final”, garantiu o goleiro