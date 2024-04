Dorival acompanha treino no CT do Bahia | A TARDE

Em solo soteropolitano para avaliar jogos do Campeonato Brasileiro da dupla Ba-Vi, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, visitou o CT Evaristo de Macedo, do Bahia, na tarde desta segunda-feira, 15. No local, ele acompanhou o treino da equipe comandada por Rogério Ceni.

Após assistir o confronto entre Vitória e Palmeiras, no último domingo, 14, no Barradão, o comandante da Amarelinha irá acompanhar o duelo entre Bahia e Fluminense, na noite desta terça-feira, 16, na Arena Fonte Nova.

Dorival vem preparando a Seleção para a disputa da Copa América. Em seus dois primeiros amistosos, a equipe venceu a Inglaterra por 1 a 0 e empatou com a Espanha em 3 a 3.