Duelos definidos para semifinais do Campeonato Brasileiro de Futsal | A TARDE

Após uma primeira fase recheada de gols, o Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar sub-17 está chegando em sua final. A competição que começou na segunda-feira, 20, já conhece seus semifinalistas na busca pelo título inédito na 1ª, 2ª e 3ª divisão nos naipes masculino e feminino.

Na primeira divisão no feminino as semifinais serão entre Armim Matte/PR contra Colégio QI/PB e ADELL/SC e Fátima/DF. No Masculino, os confrontos serão entre Bento M/PR e Radar/PE e Escola 2º Grau/CE e A. Gonçalo/SC. Esses confrontos irão acontecer na sexta-feira,24, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeira das 9h às 13h30.

Ainda na sexta, a Segunda Divisão também irá conhecer os seus postulantes ao título da competição, com os jogos acontecendo a partir das 9h na Arena Esportiva da Bahia, em Lauro de Freitas. No feminino, José Gomes/Al duela com Guilherme D/TO, enquanto Escola Carlos/MA enfrenta a Escola Santana/PE. Já no naipe masculino, Santa Catarina/AL joga contra o Paraibano/PB e Santo Agostinho decide vaga com o Salesiano/RN.

E na Terceira Divisão as semifinais acontecem nesta quinta-feira, 23, no Sesi de Simões Filhos, com os confrontos entre Colégio Ômega/SE e Colégio Modelo/BA, no feminino e Nazira Anute/AC e Ernesto Pereira/AP.

As finais da 1ª e 2ª divisão acontecem no sábado, 25, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras e na Arena Esportiva da Bahia.