Dupla Ba-Vi participa de ação social com a DPE

Os times Bahia e Vitória estão novamente se unindo à Defensoria Pública da Bahia na iniciativa da Ação Cidadã Sou Pai Responsável.

A tradição do mutirão na Fonte Nova está agendada para terça-feira, 22, e quarta-feira, 23. No caso do time Rubro-negro, o mutirão já ocorreu na semana passada, nos dias 15 e 16 de agosto, no Estádio Manoel Barradas (Barradão).

Durante a terça e quarta, a Arena Fonte Nova disponibilizará para a torcida e a comunidade uma gama de serviços, incluindo exames de DNA gratuitos para estabelecer a paternidade e orientação jurídica.