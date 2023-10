Dupla representará a Bahia no Mundial de Corrida de Aventura | A TARDE

O casal Camila Nicolau e Guilherme Pahl irá participar do Mundial de Corrida de Aventura, que acontecerá na província do Cabo Oriental, na África do Sul, com largada no dia 19 de outubro. Residentes do município de Lençóis, na Chapada Diamantina, eles embarcam para o continente africano neste sábado, 7, com passagens cedidas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Camila e Guilherme integram a equipe Team Brazil Multisport; ela é a capitã e ele o navegador. Em terceiro lugar no ranking mundial, eles competirão pelo lugar mais alto do pódio com mais 106 equipes, em um percurso de 800 km delimitado por pontos de controle, com o auxílio apenas de mapas topográficos e bússolas. Cada equipe terá que desempenhar as modalidades de bike, caiaque, trekking/caminhada e rapel até chegar no local. A competição será dividida em 10 etapas, que serão concluídas na mesma competição.

Cada time possui, ao todo, quatro componentes – além do casal residente em Lençóis, fazem parte do Team Brazil Multisport o catarinense Jonas Junckes e o tailandês Jay Jantaraboon. Obrigatoriamente, as equipes precisam ter representantes de ambos os sexos e seus membros devem permanecer unidos da largada à chegada. Caso um integrante não consiga mais seguir o percurso, a equipe é desclassificada.

Após a competição, Camila e Guilherme irão palestrar na primeira Conferência Internacional de Corrida de Aventura, que será realizada, também na África do Sul, no Cape St. Francis Resort, em 28 de outubro. Atletas e treinadores, eles irão falar sobre a preparação para uma corrida de aventura como essa. Os atletas tem apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).