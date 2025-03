"Desejo muito conquistar esse Baiano", revela Everton Ribeiro

Everton Ribeiro vive a expectativa de ser campeão baiano pelo Esquadrão - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O escolhido para a entrevista coletiva do Bahia nesta terça-feira, 11, foi o meia Everton Ribeiro. Em semana de Ba-Vi, os questionamentos sobre o clássico são normais. Contudo, o camisa 10 tricolor mira as atenções para o compromisso decisivo diante do Boston River, pela 3ª fase prévia da Copa Libertadores.

"Temos que pensar jogo a jogo. Cada jogo tem sua importância. Temos que viver sempre o próximo jogo. Agora é pensar em Libertadores, foca tudo nisso, nossa energia e nossa atenção. Para depois pensar nas outras partidas. Estamos no Bahia, camisa pesada, obrigação de vencer todo jogo. Temos que fazer nosso melhor todo jogo", comentou Everton.

Um dos mais experientes do elenco tricolor, Everton Ribeiro é bicampeão da Libertadores pelo Flamengo e o jogador do Bahia com mais vivência nesta competição.

Em sua oitava participação na Liberta, ele revelou que tem conversado com o elenco sobre a importância da maior competição interclubes do continente.

"Já pude jogar várias vezes essa competição tão grande que é a Libertadores. Também tenho essa bagagem, e poder passar para meus companheiros como é bom, como marca na história do jogador ser bem sucedido na Libertadores. Tento passar isso para a rapaziada e fazer essa nova história aqui no Bahia", declarou.

Para fazer história e chegar a fase de grupos da Libertadores, o Bahia precisa superar o Boston River. Um dos problemas do jogo de ida foi o gramado do Estádio Centenário. Everton Ribeiro acredita que atuar na Arena Fonte Nova fará a diferença no estilo de jogo do time.

"O gramado facilita muito o nosso jogo. Lá foi um gramado muito difícil, faltando grama em vários pedaços do campo, dificulta nosso jeito de jogar. Então a gente já conhecendo o campo, tendo a torcida ao nosso favor, a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Estamos concentrados, vamos nos preparar para fazer nosso melhor", pontuou.

Em seu segundo ano no Bahia, Everton Ribeiro revela o desejo de conquistar o título baiano, o que seria o primeiro pelo tricolor. O clássico Ba-Vi de ida da decisão do Campeonato Baiano está marcado para este domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova.

"O que fica marcado são os títulos. Desejo muito conquistar esse Baiano, meu primeiro título com a camisa do Bahia. Para isso temos que nos preparar bem, focar. Não vai ser fácil, mas vamos buscar esse título. O que marca são títulos, desejo muito chegar nessa taça", finalizou.