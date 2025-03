Tricolor tenta triunfo contra Juazeirense mirando vantagem nas finais

- Foto: Rafael Rodrigues \ EC Bahia

Envolto com a pressão de chegar à fase de grupos da Libertadores, o Bahia recebeu hoje a Juazeirense, às 18h30, na Arena Fonte Nova, de olho em melhorar suas chances para a conquista do seu 51º título do Campeonato Baiano. O Tricolor, que inicia esta 11ª rodada da 1ª fase na 3ª posição do torneio, mira passar ou se aproximar do Vitória na tabela, com a esperança de, nas finais, poder definir como mandante o troféu da competição. Além disso, o time de Rogério Ceni tenta evitar um confronto precoce com o Rubro-Negro nas semifinais.

A missão não é fácil, mas está longe de ser improvável. O Vitória é líder com 18 pontos (saldo +13), contra 15 da Juazeirense (+9) e 15 do Bahia (+10). O Rubro Negro joga em Alagoinhas contra o Atlético (4º colocado, com 13 pontos), que precisa ao menos de um empate para garantir sua vaga nas semifinais. O Carcará disputou o último posto vaga na próxima fase justamente com a Juazeirense, adversária do Esquadrão. Já o Jacuipense visita o Jequié, que briga ainda pelo 5º lugar e uma vaga na Série D.

Todos os duelos acontecem no mesmo horário, às 18h30. Nas semifinais, o 1º colocado na tabela enfrentará o 4º, enquanto o 2º jogará contra o 3º. Nas fases de mata-mata do Baianão, sempre a vantagem de decidir o jogo da volta em casa fica com o time de melhor campanha na fase anterior. Assim, por exemplo, se o Bahia perder e o Juazeirense ganhar, o Tricolor iria a campo com força máxima.

A matemática de uma classificação no 1º lugar impõe que o Bahia ganhe hoje da Juazeirense, de preferência por dois gols de vantagem. Somente assim o Tricolor poderia ultrapassar o Vitória, que teria que perder, por qualquer placar, para a Atlético. Assim, o topo da tabela não estraçaria o Vitória na rodada de hoje, poderia manter a esperança de fazê-lo nos confrontos de semifinais.

Cálculo da liderança:

Jacupiense sobre o Jequié. A outra aconteceria se o Bahia fosse derrotado contra a Juazeirense, como o Atlético baiano tendo o Rubro-Negro no Carneirão, mas nesse caso a Jacuipense não poderia vencer o Jequié.

As muitas alternativas em jogo e a dependência de outros resultados deixariam o Bahia com a obrigação de vencer a Juazeirense hoje, mesmo por isso o Tricolor irá a campo com força máxima.

A tendência é que o Bahia dê um jeito em Denis Júnior; Kauã Davi (Arias), David Duarte, Rezende e Juba; Azevedo, Erik, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; William José e Cauí. Quem pode fazer sua reestreia hoje é o atacante Kaiky, que deve fazer dores no jogo de terça-feira contra o The Strongest (BOL), na Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni mandará a campo um time misto de reservas e atletas do sub-20, poupando sua força máxima.

LOCAL: Arena Fonte Nova, às 18h30, em Salvador (BA)

ÁRBITRO: Wagner Francisco Silva Souza

ASSISTENTES: Daniella Coutinho Pinto e Elicarlos Franco de Oliveira