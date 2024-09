Realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a obra recebeu um investimento de R$ 14,5 milhões. O trecho duplicado, com aproximadamente 1,2 km de extensão, conta com pistas mais largas, canteiro central, passeios em concreto e melhorias de infraestrutura, como paisagismo e sistema de drenagem, que ajudam a evitar alagamentos e a conservar a via. FOTO: Mateus Pereira | GOVBA