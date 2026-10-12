Gabriel Paulista detona o Corinthians antes de encarar o Vitória

O zagueiro Gabriel Paulista, ex-jogador do Esporte Clube Vitória, fez duras críticas à diretoria do Corinthians após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, neste domingo, 11, pela 30ª rodada do Brasileirão. Em má fase, o clube paulista chegará para o duelo contra o Leão da Barra, na próxima segunda-feira, 19, com oito derrotas consecutivas na Série A.

Em desabafo após o clássico, o defensor cobrou o pagamento de salários atrasados e afirmou que falta proteção aos jogadores por parte dos dirigentes alvinegros. O jogador de 35 anos comparou a situação atual do Timão com experiências que teve em outros clubes ao longo da carreira.

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“Em todos os clubes que joguei, nessa situação que passei, a diretoria sempre protegeu os atletas de alguma maneira. Davam a vida para proteger nós jogadores. E aqui no Corinthians eu não vejo nenhuma proteção”, declarou.

Gabriel Paulista também questionou o comprometimento de profissionais do clube e ressaltou que os jogadores precisam defender a camisa alvinegra, apesar dos problemas internos: “Tem muita gente aqui dentro do Corinthians que não respeita esse clube, que talvez não saiba o que significa isso. Eu sei bem o que significa isso daqui”.

Zagueiro relata dificuldades financeiras de jogadores

O defensor também destacou que os atrasos salariais afetam o ambiente do clube e podem prejudicar principalmente os atletas mais jovens, que ainda estão construindo suas carreiras. Gabriel Paulista se colocou à disposição para ajudar financeiramente companheiros das categorias de base que estejam enfrentando dificuldades.

“Eu consigo me manter por um tempo, porque fiz uma carreira. [...] Só que tem jogador que está subindo da base que tenho certeza que está passando dificuldade. Que vergonha eu chegar aqui e falar que um atleta está passando dificuldade e um outro atleta tem que ajudar”, declarou.

Corinthians vive sequência negativa

A derrota para o Palmeiras ampliou a sequência negativa do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A equipe chegou à oitava derrota consecutiva na competição e permaneceu na 16ª colocação, com 32 pontos, apenas fora da zona de rebaixamento pelos critérios de desempate.

O resultado aumentou a pressão sobre o elenco e a diretoria na reta final do campeonato. O próximo compromisso do Timão será contra o Vitória, no dia 19 de outubro, na Neo Química Arena. A partida será válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.