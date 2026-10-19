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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

FUGA DA ZONA!

Vitória pode abrir sete pontos de vantagem se vencer o Corinthians

Rubro-Negro tenta conquistar primeira vitória fora de casa no Brasileirão e se afastar da zona

Marina Branco
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Vitória e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira, 19, às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, com ambos em situações angustiantes. De um lado, o Timão empilha oito derrotas consecutivas - do outro, o Rubro-Negro amarga o maior jejum da história dos pontos corridos em vitórias fora de casa.

Se vencer, no entanto, o Leão da Barra consegue uma boa melhora. Levar os três pontos em São Paulo levaria o Vitória aos 39 na tabela, abrindo sete pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento, aberta pelo Internacional com 32, e ao próprio Corinthians, também com 32 e colocado como primeiro fora da zona.

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Atualmente na 12ª colocação, com 36 pontos, o Rubro-Negro tem quatro de vantagem sobre o clube paulista, que aparece em 16º lugar, com 32, imediatamente acima da zona de rebaixamento.

Vitória x Corinthians
Vitória x Corinthians - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

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Caso seja derrotado, o Vitória permanecerá com 36 pontos, enquanto o adversário chegará aos 35, reduzindo a diferença entre os clubes para apenas um ponto.

Além da fuga da zona, o Rubro-Negro também observa a disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027. Antes da rodada, o Coritiba, último clube na faixa de classificação ao torneio continental, está três pontos à frente da equipe baiana.

Dessa forma, uma vitória em São Paulo pode fazer o Vitória olhar para a parte superior da tabela, além de aumentar a distância em relação ao Corinthians.

Confronto entre Vitória e Corinthians no primeiro turno terminou empatado em 0 a 0
Confronto entre Vitória e Corinthians no primeiro turno terminou empatado em 0 a 0 - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Jejum fora de casa é principal obstáculo

Apesar da oportunidade, o retrospecto do Vitória como visitante é motivo de preocupação. A equipe ainda não venceu longe do Barradão nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Em 15 partidas disputadas fora de Salvador, o Rubro-Negro acumulou dez derrotas e cinco empates, com aproveitamento de apenas 11,1% dos pontos possíveis. O desempenho é o pior entre os visitantes da Série A e representa a maior sequência do clube sem uma vitória fora de casa na era dos pontos corridos.

Vitória x Palmeiras
Vitória x Palmeiras - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A última tentativa terminou com derrota por 2 a 1 diante do São Paulo, no Morumbis, pela 30ª rodada. Para encerrar o jejum, Jair Ventura trabalhou durante a semana na correção de problemas defensivos e na preparação da equipe para enfrentar um adversário pressionado pelos resultados recentes.

O duelo contra o Corinthians será a primeira das quatro partidas que ainda restam ao Vitória como visitante no campeonato. Depois, o time terá compromissos fora de casa diante de Coritiba, Internacional e Vasco.

Vitória x Coritiba
Vitória x Coritiba - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Corinthians vive sequência de oito derrotas

Por outro lado, enquanto o Vitória tenta superar as dificuldades longe de casa, o Corinthians precisa interromper uma das piores sequências da temporada em geral.

O clube paulista chega à partida depois de oito derrotas consecutivas no Brasileirão. A situação provocou a demissão de Fernando Diniz e a contratação de Clarence Seedorf, ex-meia holandês que estava sem trabalhar como treinador desde 2019.

Seedorf no Corinthians
Seedorf no Corinthians - Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

Ainda que já tenha iniciado suas atividades no clube, Seedorf ainda não poderá comandar o Corinthians do banco de reservas por questões relacionadas à regularização de sua documentação, e a equipe será dirigida pelo auxiliar Léo Porto.

Depay pelo Corinthians
Depay pelo Corinthians - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP
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Brasileirão corinthians esporte clube vitória Jair Ventura Seedorf Zona de Rebaixamento

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