Ednaldo Rodrigues chega a Belém para acompanhar os jogos da Seleção

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, aterrissou em Belém (PA) para acompanhar o início da caminhada da Seleção Brasileira Masculina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Na madrugada desta terça-feira, 5, Ednaldo chegou à base da Seleção, onde se juntou aos jogadores Casemiro, Rodrygo e Bruno Guimarães. Anteriormente, 13 atletas já haviam se unido à equipe brasileira, incluindo nomes como Neymar, Alisson, Caio Henrique, Danilo, Ederson, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Ibañez, Matheus Cunha, Renan Lodi, Richarlison, Vanderson e Joelinton. No total, 20 jogadores estão agora presentes no estado do Pará para representar o Brasil.

Nesta terça-feira, Raphinha, Marquinhos e Gabriel Jesus se juntarão aos jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz. A Seleção realizará seu primeiro treino às 17h30, no estádio Mangueirão. A equipe está programada para enfrentar a Bolívia na próxima sexta-feira, 8, às 21h45, também no Mangueirão.