Elenco se reapresenta e inicia preparação pro duelo com o Fortaleza

Após a classificação na Copa do Brasil, o elenco tricolor na se reapresentou nesta quinta-feira, 1º, no CT Evaristo de Macedo para dar início à preparação para o jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está programada para ocorrer às 16h do próximo sábado, na Arena Castelão.

O dia começou com pré-treino na academia, sob o comando dos preparadores físicos Antônio Boris e Roberto Nascimento. Depois, os atletas que atuaram por menos de 45 minutos contra o Santos foram para o campo 2 do CT, onde realizaram trabalhos técnicos e de um treino de finalização e trabalho tático em campo reduzido.

Quem jogou por mais de 45 minutos continuou na academia e finalizou a recuperação na fisioterapia.

Em recuperação, os zagueiros Raul Gustavo e Marcos Victor fizeram atividades na academia. Marcos Victor também fez atividades no campo 2, dando seguimento aos seus trabalhos de transição.

Os atacantes Biel e Jacaré, e o lateral Chavez trabalharam na academia e fisioterapia. Eles passarão por exame de imagem.

O grupo volta aos trabalhos nesta sexta-feira (2) quando encerra a preparação pro duelo em Fortaleza.