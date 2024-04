Em clima de revanche, torcedores chegam cedo para o Ba-Vi | A TARDE

O clássico Ba-Vi desta quarta-feira, 20, é uma das principais atrações da 6ª rodada da Copa do Nordeste. Os portões abriram pontualmente às 18h30, mas desde o fim da tarde que torcedores do Bahia aguardavam nos arredores da Arena Fonte Nova e o clima de revanche entre eles parece unânime.

É o caso de Josueliton, que conversou com o Portal A TARDE e revelou sua expectativa para o segundo clássico do ano, com direito a palpite de goleada do Bahia sobre o rival.

Bruno, no meio, Josueliton, à direita | Foto: Lincoln Oriaj / Ag. A TARDE

“A expectativa é grande. Temos um elenco bem qualificado e eu espero que hoje, realmente, a gente possa demonstrar em campo isso. No último jogo eu já fiquei apreensivo com alguns erros, mas hoje o time vai jogar bem e eu estou confiante de que vamos ter um placar de 3x1 ou 4x1 para o Bahia”, afirmou Josueliton.

A energia positiva é compartilhada por Jorge Lucas, que busca a revanche contra o Leão. Apesar do sentimento positivo, o tricolor afirmou estar com o pé no chão, afinal "clássico é clássico".

Jorge Lucas à esquerda, Fernanda e Alisson | Foto: Lincoln Oriaj / Ag. A TARDE

”Hoje é a melhor expectativa. Vamos dar essa revanche em casa, que eles estão merecendo, mas também estou com o pé no chão, porque clássico é clássico. O placar eu acho que vai ser 2 a 0, com gols de Thaciano e Cauly”, contou Jorge Lucas.

E o Ba-Vi desta quarta-feira também é programa de casal. Confiantes, Vinicius e Clarissa estão em sintonia até nos palpites e aproveitaram para chegar bem cedinho na Arena Fonte Nova.

"Estou esperando um espetáculo de futebol, o Bahia ganhando obviamente, um triunfo de 3 a 1, mas que seja aquele Ba-Vi da paz, sem muita confusão, só o futebol jogado mesmo", disse Vinicius.

"Estou esperando um bom jogo, hoje é Bahia, já deu Bahia, sempre foi Bahia, e hoje também 3 a 1, com gol de Thaciano, Ratão e Everton Ribeiro", complementou Clarissa.

Casal Vinícius e Clarissa | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

A bola rola às 21h30 para o jogo. O Bahia busca se manter no topo do Grupo B com 12 pontos em cinco jogos, enquanto o Vitória aparece em terceiro no Grupo A com 8, e os mesmos cinco jogos.