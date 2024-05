Em crise, Vitória libera check-in para duelo contra Atlético-GO | A TARDE

Para buscar a virada de chave na temporada, o Vitória contra com os seus torcedores para conquistarem os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão liberou o check-in na manhã desta terça-feira, 14, para o duelo diante do Atlético-GO. O confronto será no Barradão, no próximo sábado, 18, às 16h, pela 7ª rodada da competição.

Para os sócios, o check-in ficará aberto até o sábado, às 16h30, enquanto para não sócio e visitante, até às 17 horas. Como de costume, em caso de ingressos esgotados, sócios que não realizarem o check-in não terão acesso ao estádio no dia do jogo.

As bilheterias do estádio funcionarão somente no sábado, das 10h às 17h.

Veja abaixo o esquema de bilhetagem para o duelo:

-PONTOS FÍSICOS

Salvador Shopping

Quarta, quinta, sexta-feira: das 10h às 21h

Parque Shopping

Quarta, quinta e sexta-feira: das 10h às 21h

Sábado: das 10h às 13h

Shopping Paralela

Quarta, quinta e sexta-feira: das 10h às 21h

Sábado: das 10h às 13h

Salvador Norte Shopping

Quarta, quinta, sexta-feira: das 10h às 21h

Sábado: das 10h às 13h

Shopping da Bahia (Iguatemi)

Quarta, quinta, sexta-feira:

Sábado: das 10h às 21h

Shopping Capemi

Quarta, quinta e sexta-feira: das 9h às 19h

Sábado: das 9h às 13h

Estádio Barradão

Domingo, das 10h às 17h

-PREÇOS DOS INGRESSOS

Arquibancada geral e visitante

Inteira: R$ 100,00

Meia: R$ 50,00

Cadeira

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

Sócio Sou Sem Fronteira

Arquibancada: R$ 30,00

Cadeira: R$ 48,00

Sócio Sou Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 40,00

Cadeira: R$ 64,00

Criança Sócio Sou um Nome na História

Arquibancada: R$ 20,00

Cadeira: R$ 32,00

