Em festa do título, Palmeiras goleia o Fortaleza

O Campeonato Brasileiro da Série A está chegando na reta final e a noite de quarta-feira (2) foi de festa para os times paulistas. Primeiro o Palmeiras conseguiu o título de campeão nacional no período da tarde, com a vitória do América-MG, e depois venceu o Fortaleza por 4 a 0. No mesmo horário do jogo do Verdão, o Corinthians venceu o Flamengo, 2 a 1, e assegurou a vaga na fase de grupos da Libertadores. Um pouco mais cedo o Santos venceu o Atlético-GO, em Goiânia, por 3 a 2, e se livrou do rebaixamento para a Série B.

Jogo de Festa do Verdão

Já com a conquista do título do Brasileiro de 2022 garantida, o Palmeiras entrou em campo na noite desta quarta-feira (2) no Allianz Parque para comemorar junto com sua torcida. E a festa não poderia terminar melhor, com uma goleada de 4 a 0 sobre o Fortaleza, gols assinalados por Rony, duas vezes, Dudu e Endrick.

Com este triunfo o Verdão deu mais uma prova da sua força na atual edição do Brasileiro, chegando aos 77 pontos, 13 de vantagem sobre o vice-líder Internacional, contando com o ataque mais positivo da competição, com 62 gols em 35 partidas. Já o Tricolor do Pici permanece com 48 pontos, na 10ª posição, após o revés.

Corinthians na fase de grupos da Libertadores

O Flamengo iniciou a noite de quarta-feira (2) comemorando com sua torcida, no estádio do Maracanã, a conquista da Taça Libertadores. Mas quem celebrou no final foi o Corinthians, que venceu por 2 a 1 para embolar a luta pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro, gols de Mateus Vital e Yuri Alberto para o Corinthians e Matheus França descontou para o Flamengo.

Após triunfar fora de casa, o Timão permaneceu na 5ª posição, agora com 61 pontos, a mesma pontuação do 4º colocado Fluminense e do 3º Flamengo, e a apenas três pontos do vice-líder Internacional.

Santos garantido na Série A

O Santos derrotou o Atlético-GO por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (2) em pleno estádio Antônio Accioly, e chegou aos 46 pontos na classificação, garantindo desta forma a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

Já para o Dragão o revés representou a permanência na zona do rebaixamento, na 18ª posição com 33 pontos, situação preocupante quando a competição se aproxima do final.

Apesar de abrir o placar logo aos 18 minutos do primeiro tempo com Marcos Leonardo, o Peixe não teve facilidades, pois viu o Atlético se recuperar graças a gols de Churín e Luiz Fernando. Porém, o Santos virou no final da partida com gols de Lucas Braga e Lucas Barbosa para ficar com a vitória final.