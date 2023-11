Em momentos opostos, Grêmio e Flamengo jogam em Porto Alegre | A TARDE

Vivendo momentos completamente opostos na temporada, Grêmio e Flamengo medem forças, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (25) em Porto Alegre, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor recebe o Rubro-Negro em sua casa em seu pior momento na temporada, como admitido pelo próprio técnico Renato Gaúcho em entrevista coletiva concedida após o revés para o São Paulo no último sábado (21): “Não teve time no Brasileiro que não oscilou. É normal. É o pior momento do Grêmio, temos oscilado nos últimos jogos, mas estamos na parte de cima da tabela”.





AGORA É JOGO 🇪🇪 Nesta manhã, o nosso elenco finalizou a preparação para o confronto com o Flamengo. O técnico Renato alinhou os últimos detalhes da equipe que entrará em campo.



📸 Lucas Uebel | Grêmio FBPA



Leia: https://t.co/sGsJme64k0 pic.twitter.com/z3mEzEkkOF — Grêmio FBPA (@Gremio) October 24, 2023

No total, a equipe de Porto Alegre soma quatro confrontos sem vitórias na competição (um empate e três derrotas), ocupando a 6ª posição da classificação com 44 pontos. Para tentar retomar o caminho das vitórias o Grêmio terá de lidar com um desafio extra, a ausência do atacante uruguaio Luis Suarez, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Com a ausência de seu principal jogador de ataque, o técnico Renato Gaúcho tem algumas dúvidas para montar sua equipe, que pode iniciar a partida com: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Josué (Nathan); Cristaldo e Everton Galdino.

Se o Grêmio não caminha bem no Brasileiro, o Flamengo evoluiu muito desde a chegada do técnico Tite. Após o ex-comandante da seleção brasileira assumir sua direção, o Rubro-Negro somou duas vitórias consecutivas na competição (a última delas no clássico sobre o Vasco) e subiu para a 3ª posição da classificação com 50 pontos.

Antes de seguir viagem para o Sul, o Mengão treinou na manhã desta terça (24), no Ninho do Urubu! 🔴⚫#VamosFlamengo #CRF



📸: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/4WB6D17gYP — Flamengo (@Flamengo) October 24, 2023



Acumulando vitórias e vendo o líder Botafogo (que tem 59 pontos) vacilar nas últimas rodadas, o Flamengo começa a sonhar com uma arrancada que ainda lhe permita brigar pelo título Brasileiro. Para manter viva esta possibilidade, a equipe da Gávea sabe que terá que sair com os três pontos mesmo atuando fora de casa.



Nesta tarefa o técnico Tite não poderá contar com o zagueiro Fabrício Bruno, suspenso. Com isso ele deve promover a entrada de Pablo na zaga. Desta forma o Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Wesley, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.