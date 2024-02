Especulado no Vitória, ex-Bahia vai defender o Atlético-GO | A TARDE

O meia Daniel, ex-Bahia e que estava no Fluminense, já definiu seu destino para 2024. Ele defenderá as cores do Atlético-GO, que recentemente subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador já se despediu dos companheiros do tricolor carioca.

Daniel esteve prestes a defender o Vitória. Ele tinha negociação avançada com o Leão da Barra, contudo a identificação com o Bahia e a pressão exercida pela torcida rubro-negra especialmente nas redes sociais, foram determinantes para o meia recusar a oferta.

Daniel retornou ao Fluminense em 2023, após defender o Bahia. Apesar do começo animador com assistências em jogos da Série A e da Libertadores, acabou caindo de produção e perdendo espaço no time comandado por Fernando Diniz.

Daniel atuou em apenas uma oportunidade em 2024, após a volta das férias. Seu último jogo foi contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o meio-campista teve atuação ruim e foi duramente criticado pela torcida pó de arroz.

Carioca, Daniel Sampaio Simões é formado na base do Fluminense. Além de duas passagens no Oeste em 2016 e 2017, atuou no Botafogo-SP no primeiro semestre de 2018.

O meia, de 28 anos, participou da campanha do Fluminense na conquista da Taça Libertadores da América, além de acumular passagem pelo Bahia, onde atuou de 2020 até 2023.