A saga do anti-herói

Em uma definição ampla, o anti-herói é aquele que não se enquadra em expectativas de perfeição geralmente direcionadas aos heróis, porém busca e consegue alcançar grandes realizações e objetivos coletivos. O treinador Renato Paiva, do Bahia, tem demonstrado um potencial de se tornar uma versão do personagem “anti-herói” do Tricolor.

Criticado sobre as suas escolhas, defende, com convicção, aquilo que acredita e coloca em prática. Ao mesmo tempo, parece não se importar com opiniões impopulares no universo do clube, incluindo na torcida. Tais atributos podem colocar o técnico português em um lugar de “anti-herói” quando somados às boas exibições do time, principalmente as mais recentes, a exemplo da goleada sobre o Bragantino no último domingo, e o reforço da confiança da torcida.

Os números das últimas rodadas revelam esse crescimento: em cinco jogos disputados, o Esquadrão venceu dois, empatou dois e perdeu apenas um. E, mais do que resultados positivos, a equipe vem jogando bem e conseguindo se sobressair diante dos adversários dentro de campo – o que vale até mesmo para a derrota no duelo com o Atlético-MG.

Na entrevista coletiva concedida após a goleada contra a equipe paulista, Renato Paiva demonstrou indignação com um radialista que teria chamado o treinador de “covarde” e “malcriado” em um programa. Ele se recusou a responder à pergunta e chamou o profissional de “radialista pífio”.

“Eu pensei que você iria levantar, apontar o dedo e me chamar de covarde e malcriado como fez. Mas você só faz isso longe. Aqui não faz”, disse Paiva, visivelmente incomodado, ao radialista, na coletiva.

Sem meias-palavras

Em outros momentos do ano, quando questionado sobre as estratégias defensivas e de transição, defendeu, com firmeza, o modo de jogo. Ao mesmo tempo, não é um adepto das meias-palavras. Logo após a derrota para o Grêmio, em casa, pela 13ª rodada do Brasileirão, o técnico chegou a afirmar que o objetivo do Bahia, na temporada, seria não cair para a Série B.

“A briga foi sempre para não cair. Qualquer equipe que suba de divisão, na minha opinião, tem como primeiro objetivo não voltar a cair. Depois faz um caminho de qualidade para ficar mais à frente, que é o caso do Grêmio. A primeira prioridade é manutenção”, falou, em julho, quando o time vinha de uma longa sequência de resultados negativos.

Nova fase?

Depois do período de baixa, entretanto, o jogo tem virado favoravelmente ao Esquadrão. A equipe vem melhorando bastante de desempenho e, desde o triunfo sobre o América-MG, tem feito grandes partidas. A chegada de jogadores durante a janela de transferências, como o lateral Gilberto e o atacante Rafael Ratão, contribuíram para essa possibilidade de mudança de patamar.

Ao avaliar a partida contra o Bragantino, Paiva elogiou a equipe e disse que o desafio é seguir esse caminho. “Fizemos um jogo de grande qualidade contra um grande adversário, do G6. Uma equipe muito bem treinada. Conseguimos fazer gols e coroar uma exibição de volume com gols”, falou o “mister” depois do confronto.

Embora reconheça, em um prazo mais longo, a evolução, o treinador foi cauteloso ao tratar de qualquer virada de chave na temporada. “Quando falamos em virada de chave no Brasileirão, acho muito arriscado. E não somente o Bahia, mas todas as equipes. O que queremos é a continuidade do jogo. Acho que estamos conseguindo fazer isso. Quero ganhar sempre e gerar comportamentos em minha equipe”, acrescentou.

O Bahia tem um duelo muito difícil pela frente. Vai enfrentar o líder do campeonato Botafogo, no próximo domingo, no Rio de Janeiro, onde o clube alvinegro ainda não perdeu no Brasileirão. Depois, no dia 3 de setembro, enfrenta o Vasco, na Fonte Nova, na sequência da saga do “anti-herói”.