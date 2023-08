Ademir lamenta resultado ruim em Minas: "Não conseguimos ser eficazes"

O Bahia visitou o Atlético-MG, na manhã deste domingo, 13, e foi derrotado pelo placar mínimo, gol marcado pelo atacante Paulinho. A partida foi disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O Tricolor pode voltar a zona de rebaixamento, caso o Santos pontue contra o Fortaleza.

Após a partida, o atacante Ademir comentou sobre a partida. Para o camisa 7 do Esquadrão, o Bahia conseguiu fazer uma boa partida, contudo não foi eficiente para converter as chances criadas diante do Atlético-MG.

"A gente fez um bom jogo. Tivemos chances de ganhar o jogo. Não conseguimos ser eficazes. Tiveram oportunidade, fizeram o gol e saíram com o resultado. Ter tranquilidade, continuar trabalhando para sair dessa situação incomoda. É ter cabeça boa", explicou o atacante em entrevista ao canal Premiere.

O próximo compromisso do Esquadrão na Série A será diante da fiel torcida no próximo domingo, 20, às 16h, na Arena Fonte Nova, contra o Red Bull Bragantino.