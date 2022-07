Ainda em Goiânia após empate, Bahia faz treino antes de ir a Coritiba

Ainda em Goiânia, o Bahia fez mais uma atividade com bola na manhã deste domingo, 10. No Centro de Treinamento (CT) do Goiás, o treinador Enderson Moreira comandou um treinamento técnico em espaço reduzido, com foco na troca de passes e aproximação.

Depois das atividades, a delegação almoçou e seguiu viagem para Curitiba, onde enfrenta o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil, nesta terça-feira, 12. Os jogadores Didi e Rildo, que não podem atuar pela Copa do Brasil, já retornaram para Salvador.

Já Zé Vitor, Raí e Warley se juntaram ao grupo em Goiânia e também seguiram viagem à capital do Paraná. Nesta segunda-feira, 11, o Tricolor de Aço encerra a preparação para a partida com um treino no CT do Coritiba, às 15h. Athletico Paranaense x Bahia acontece nesta terça-feira, 12, às 20h30, na Arena da Baixada, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Furacão venceu por 2 a 1, de virada.