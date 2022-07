André e Marco Antônio viajam; Luiz Otávio é vetado no Tricolor

O Bahia encerrou sua preparação para o duelo contra o Guarani, em partida programada para sábado, 16, às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela décima oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador terá dois jogadores confirmados e um zagueiro vetado pelo Departamento Médico.

As novidades podem ficar por conta da utilização do lateral-direito André. O jogador se recuperou e reuniu condições de entrar em campo na partida contra o time do interior de São Paulo. O treinador também terá o retorno do meia-atacante Marco Antônio. O atleta está de fora do time principal desde 27 de maio no jogo contra o Tombense.

Por outro lado, o treinador não vai contar com o zagueiro Luiz Otávio. O jogador foi vetado pelo departamento médico e está fora do duelo no interior de São Paulo.

Com a ausência, Enderson Moreira pode não montar o time titular com três zagueiros para encarar o Bugre.

O Bahia entra em campo ocupando a terceira colocação com 30 pontos conquistados.