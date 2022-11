Após acesso, Barroca se despede do Bahia: "Saio com dever cumprido"

Depois de comandar o Bahia nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro da Série B, confirmando o retorno do Tricolor para a elite do futebol nacional, o técnico Eduardo Barroca se despediu do clube e fez uma análise sobre a sua curta passagem.

"Assumi compromisso até o jogo de hoje. Saio com dever cumprido. O clube ainda não se permitiu conversar sobre o futuro, mas estou muito feliz com a oportunidade de ter dirigido o Bahia novamente e, principalmente, ter ajudado a entregar junto com os jogadores, que são os protagonistas, o Bahia de volta à Série A", afirmou na entrevista coletiva.

Barroca ainda falou sobre a missão e o que fez desde a sua chegada com base no trabalho dos outros treinadores.

"Tinha uma missão grande de não desconstruir o que vinha sendo construído. Tenho respeito muito grande pelos colegas que iniciaram. Meu trabalho foi basicamente dar serenidade e tranquilidade para que eles pudessem jogar esses jogos finais dentro do maior potencial. Ficou um pouquinho de frustração, porque a gente queria entregar esse acesso em casa, eu especialmente por tudo aquilo que senti de novo e ter vivido aquela emoção na Fonte Nova. Mas, torcedor do Bahia, pode ter certeza que esse grupo é muito comprometido com tudo e o tempo todo lutou para que isso acontecesse", disse Barroca.

O técnico de 40 anos comandou o Bahia em seis partidas, com quatro empates e dois triunfos.