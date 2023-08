Após análise do VAR, Rafael Ratão celebra gol: "Fiquei muito contente"

Não poderia ser uma estreia melhor para o atacante Rafael Ratão. Ele marcou o gol do triunfo do Bahia por 3 a 1 diante do América-MG, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada. O VAR analisou a jogada antes da confirmação do gol pela arbitragem. O jogador teve dúvidas durante a análise, porém não escondeu a alegria.

"Então, na hora que Cauly tocou a bola, eu estava de frente e chutei pensando que estivesse impedido. Eu tava vendo que tinha alguém atrás, então na minha cabeça eu estava impedido. Mas começou a passar no telão e todo mundo falando que tinha sido gol. Eu falei: "Pô, impossível, porque eu estava de frente e não tinha ninguém atrás". Na hora que apareceu a linha fiquei muito contente por ter marcado o primeiro gol aqui. Espero que seja o primeiro de muitos", comentou.

Após um jejum de oito jogos sem vencer, o Esquadrão derrotou o adversário no confronto direto e saiu da zona de rebaixamento. O Tricolor agora é o 16° colocado, com 18 pontos ganhos.

"Muito feliz em ter marcado o gol, desses nossos três pontos pro primeiro triunfo. O time estava merecendo isso. Os novos jogadores que chegaram deram um novo gás e um ambiente mais leve pro time. Vamos seguir trabalhando, buscar o resultado e ter certeza que agora, para adiante, o Bahia é um novo time", completou.

Ratão comentou sobre o bom desempennho na dobradinha com o lateral-esquerdo Camilo Cándido. Ele admitiu que não está na forma física ideal, contudo se mostra motivado em ajudar o Bahia na sequência do Brasileirão.

"O Cándido também é um jogador que tem muita qualidade, é um ótimo jogador. Eu ainda estou buscando o meu físico ideal, ainda não estou 100% fisicamente, porque lá estava pré-temporada, mas deu para fazer algumas coisas do jogo, um pouco de dificuldade ali, questão de adaptar. Mas estou muito contente, eu acho que com ele ele vai ajudar muito. Agora é pegar a parte física, quando tiver 100% para ajudar mais ainda o Bahia", concluiu.

O Bahia volta a campo no próximo fim de semana. O Esquadrão viaja até Belo Horizonte, onde encara o Atlético-MG no próximo domingo, 13, às 11, no Mineirão, pela 19ª rodada.