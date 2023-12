Após cinco anos, clássico Ba-Vi volta a ser disputado na Série A | A TARDE

Teremos o clássico Ba-Vi na Série A 2024. Após a goleada do Bahia por 4 a 1 diante do Atlético-MG, e a combinação de resultados com as vitórias do Vasco sobre o Red Bull Bragantino e do Fortaleza sobre o Santos, o Tricolor de Aço se manteve na Série A. O maior clássico do Norte-Nordeste do país volta a elite do futebol nacional após cinco anos.

O último Ba-Vi na Série A aconteceu em 2018. O jogo terminou empatado por 2 a 2, no Barradão, pela 33ª rodada. O Vitória ficou a frente do placar por duas vezes, com os gols do centroavante Léo Ceará. Porém, o atacante Eric Ramires e o volante Nilton marcaram os gols do time azul, vermelho e branco.

Naquela temporada, o Leão da Barra terminou rebaixado para a Série B, na penúltima posição, com 37 pontos somados. O Bahia ficou na 11ª posição, com 44 pontos ganhos. Antes disso, clássico só foi disputado somente nas disputas do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

Disputarão a Série A em 2024: Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Red Bull Bragantino, São Paulo, Palmeiras, Vitória e Vasco.