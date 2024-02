Após cogitar aposentadoria, Diego Rosa é titular no Bahia | A TARDE

Dias após preocupar torcedores e colegas com uma possível aposentadoria, o volante Diego Rosa foi escalado no time titular no meio de campo do Bahia na partida contra o Atlético de Alagoinhas, pela segunda rodada do Campeonato Baiano 2022.

Momentos depois da derrota Bahia para o Jequié,a na Fonte Nova pela 1ª rodada do Baianão, Diego Rosa foi vaiado pela torcida declarou que tinha feito sua última partida como jogador de futebol. A mensagem foi publicada em sua conta oficial no Instagram e repercutiu imediatamente.

Diego Rosa voltou às redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que havia recebido. Além disso, o atleta afirmou "sempre dou a vida", se referindo ao seu desempenho dentro de campo.

Oferecendo o suporte necessário, o Bahia afirmou através de nota a imprensa que o volante passa por acompanhamento médico e terapêutico. Após o episódio, Diego se apresentou e trabalhou normalmente no CT Evaristo e Macedo.

Diego Rosa tem 21 anos e chamou a atenção ainda nas divisões de base do Vitória até ser transferido para o Grêmio. Convocado em seleções de base, foi comprado pelo Grupo City.

Por empréstimo, passou pelo Lommel-BEL e Vizela-POR até ser adquirido pelo Bahia, seu clube do coração, no início de 2023. Pelo Tricolor sempre foi opção no banco e com poucas atuações no time principal.