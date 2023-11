Após derrota, Bahia tem quase 77% de chance de permanecer na Série A | A TARDE

A derrota do último sábado, 28, diante do Palmeiras, foi a segunda seguida do Bahia após uma sequência de três resultados positivos. Agora a distância para o Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de apenas dois pontos e a chance de permanência na Série A é de quase 77%.

O número é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que também afirma que o Bahia tem 24,7% de chance de se classificar para a Copa Sul-Americana em 2024.

Na era dos pontos corridos com 20 clubes, nunca nenhum time foi rebaixado no Brasileirão com 46 pontos. Para chegar a essa pontuação, o Bahia precisará de um aproveitamento de 50% nas oito rodadas que ainda restam. Ou seja, somar 12 dos 24 pontos em disputa até a última rodada. O aproveitamento atual é de 37%.

Após a derrota para o Palmeiras, o técnico Rogério Ceni avaliou que a equipe precisa seguir competindo e que vai trabalhar para livrar o Bahia do rebaixamento.

"Acho que o time foi mais organizado, competiu durante todo o tempo. Mesmo quando ficou com dez jogadores, se defendeu bem, tentou contra-atacar. Perdemos o Nico com o cartão vermelho, está fora do próximo jogo. Vamos montar um time competitivo e fazer como foi contra o Inter e Fortaleza, tentar jogar no limite para vencer e manter o Bahia fora da zona de rebaixamento", disse Ceni em entrevista coletiva após o jogo contra o Palmeiras.

Chances de permanência na Série A do Brasileirão:

Cruzeiro: 95,7%

Corinthians: 91,7%

Bahia: 76,6%

Santos: 67,3%

Goiás: 45,3%

Vasco: 30%

Coritiba: 1%

América-MG: 0,05%