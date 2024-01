Após empate com Blackburn, Bahia treina em dois turnos na Inglaterra | A TARDE

Um dia após empatar por 3 a 3 com o Blackburn em amistoso, o elenco principal do Bahia deu continuidade as atividades de pré-temporada no Centro de Treinamentos do Manchester City, na Inglaterra. O grupo trabalhou em dois períodos.

No turno da manhã, os atletas realizaram atividades específicas com os setores de fisioterapia e preparação física do clube, onde trabalharam os membros superiores na academia. Os jogadores só foram ao campo na parte da tarde.

Após o tradicional aquecimento, a comissão técnica tricolor promoveu um trabalho de ordem técnica, com quatro traves e quatro equipes. Todos os jogadores participaram da atividade normalmente.

Na sequência, o técnico Rogério Ceni ampliou o espaço no campo, removeu duas traves e ministrou um treinamento tático. O comandante passou orientações ao time e fez simulações de situação de jogo.

O Esquadrão volta as atividades nesta sexta-feira, 18, no complexo do City.

Últimos 3️⃣ dias de treino na Inglaterra. Retorno ao 🇧🇷 será domingo. #BBMP pic.twitter.com/m34OGduKkX — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 18, 2024