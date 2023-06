Após empate sem gols, Paiva elogia defesa do Bahia: "Quase 100%"

O Bahia foi até a Arena Castelão na tarde deste sábado, 3, e empatou sem gols com o Fortaleza. O jogo da 9ª rodada foi apenas o segundo da competição em que o Esquadrão de Aço não teve sua defesa vazada.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Renato Paiva elogiou a atuação defensiva de sua equipe e reconheceu que o objetivo era neutralizar o poder ofensivo do Fortaleza.

“[O Fortaleza] é a equipe da Série A que mais fez gols na temporada. Conseguimos hoje travar uma equipe que é muito bem treinada por um treinador que eu gosto, que eu admiro e que está em um processo diferente do nosso, bem mais adiantado. Então, tínhamos que ser inteligentes, em especial na abordagem defensiva. Essa foi a parte que preparamos que saiu quase 100%”, explicou o treinador.

Paiva ainda esclareceu sobre reforços para a segunda janela de transferências, mas garantiu que os jogadores do atual elenco é que vão oferecer soluções de imediato.

“Para já e até julho, os reforços são aqueles que entram no lugar de quem se lesiona. Cicinho, que fez um jogo espetacular. O treinador é um solucionador e eu tenho que encontrar solução, não me queixar das coisas. Rezende teve que sair por questões físicas, Cauly também foi preservado. Não fizemos isso com Biel e Jacaré e perdemos eles. Para mim, claramente os reforços são o Cicinho, o Ryan, e quando tiver que entrar o Kayky, o Mugni... Esses são os reforços, que trabalham com o time todos os dias. Em julho, penso que vão chegar jogadores, mas esse é um tema que ainda estamos trabalhando, eu, Cadu e João Paulo. Mas agora é pensar em quem está aqui, nos treinos”, disse o comandante tricolor.

Até a partida contra o Cruzeiro, no próximo sábado, 10, Renato Paiva terá a semana inteira de preparação. O português precisa definir quem será o substituto de Acevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogo da 10ª rodada do Brasileirão está marcado para as 18h30, na Arena Fonte Nova.