Após pré-contrato, Luciano Juba é oficializado como reforço do Bahia

Após uma longa novela, o Bahia anunciou nesta sexta-feira, 1º, a contratação do meia-atacante Luciano Juba, que deixou o Sport, clube que foi revelado, e ficou livre no mercado. O jogador assinou um pré-contrato com o Tricolor em março deste ano, em negociação que foi cercada por polêmicas. Ele assinou um vínculo válido até o final de 2027.

Juba, de 24 anos, estava ligado ao Sport até ontem, 31 de agosto. Após assinatura do pré-contrato, o Bahia tentou antecipar a chegada do atacante na última janela de transferências, mas o Rubro-Negro recusou todas as investidas.

"Luciano Juba é um atleta jovem, com excelente potencial e números bem expressivos. Um jogador capaz de atuar em mais de uma função e vive uma grande temporada. Tenho certeza que nos ajudará durante o segundo turno do Brasileirão", comentou o diretor de futebol, Carlos Santoro.

✍🏽 É DO ESQUADRÃO! Luciano Juba assina até 2027 com o Bahia ➡️ https://t.co/vttN99xxM8. #BBMP pic.twitter.com/mWUfLs5JTa — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 1, 2023

O atacante desembarcou no aeroporto de Salvador no início da tarde desta quinta-feira, 31, após encerrar contrato com o Sport. Nesta temporada, ele é o jogador com maior número de participações em gols no futebol brasileiro, com 20 gols e 18 assistências em 53 jogos.

A contratação de Juba não é uma surpresa. Em entrevista à assessoria do clube, o diretor Carlos Santoro confirmou que o jogador estava certo. "O que eu posso dizer ao torcedor é que sim, [Luciano] Juba é atleta do Bahia a partir do dia 1° de setembro".

O treinador Renato Paiva também elogiou o jogador. "Os números falam por ele. Pelo número de assistências, gols, até na derrota contra o Sport, foi determinante. Percebemos a qualidade, por isso o quisemos. Agora é chegar, observar, e pôr em prática a qualidade que tem em seu pé esquerdo, que é uma luva para assistências e finalizações", elogiou Paiva.