Após saída de Cándido, Bahia sonda lateral esquerdo do Cruzeiro | A TARDE

Com a saída de Camilo Cándido para o futebol mexicano, o Bahia segue atento as oportunidades no mercado para reforçar a lateral-esquerda. A diretoria do Tricolor de Aço fez uma consulta a Marlon, que disputou a última Série A pelo Cruzeiro. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia.

A concorrência está forte pelo jogador. Além do Esquadrão, Corinthians, Internacional e São Paulo buscaram informações sobre Marlon. O Tricolor Paulista segue firme na investida, devido a saída de Caio Paulista, que deve acertar com o Palmeiras. O Grêmio também ofereceu proposta. Além de equipes brasileiras, um clube turco também o procurou.

Marlon foi um dos destaques do Cruzeiro em 2023. O defensor realizou 41 jogos no time celeste, onde contribuiu com três gols e três assistências. Ele admitiu que teve apenas sondagens, sem nenhuma proposta forma.

“Eu tive sondagens de alguns times do Brasil e de fora, do futebol russo, do futebol turco. Somente sondagens, o Marlon não recebeu nenhuma oferta oficial, não tenho nenhuma proposta de contrato na minha mão ou na mão do Cruzeiro”, afirmou o jogador.

Vale salientar que o Bahia tem como opções na lateral-esquerda Caio Roque, Matheus Bahia, Ryan, Chávez (que deve retornar de empréstimo) e Luciano Juba, que terminou a temporada como titular da posição.