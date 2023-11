Após vencer o Inter, Bahia inicia preparação mirando o Fortaleza | A TARDE

Após o importante triunfo por 1 a 0 contra Internacional, o elenco do Bahia se reapresentou e iniciou a preparação para o clássico contra o Fortaleza, marcado para este sábado, 21, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o colorado realizaram atividades regenerativas na academia, sob a tutela dos fisioterapeutas do clube.

O restante do elenco trabalhou com o técnico Rogério Ceni, em um dos campos do Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. Ele dividiu esta parte do grupo em dois e realizou uma atividade de troca de passes da defesa ao ataque, com finalização a gol.

Ao final, Ceni ministrou um treino em campo reduzido, na qual os jogadores que atuaram menos de 45 minutos foram divididos em dois times, além de um curinga.

O grupo volta as atividades na tarde desta sexta-feira, 20, na Cidade Tricolor. O Bahia ocupa a 13ª posição no Brasileirão, com 31 pontos somados em 27 jogos realizados.