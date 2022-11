Árbitro de Santa Catarina comanda CRB e Bahia pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem para o confronto entre CRB e Bahia, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo está programado para domingo, 6, às 18h30, no estádio Rei Pelé.

O árbitro central será Ramon Abatti Abel, pertencente a federação catarinense. Essa será a terceira partida na Segundona, as outras duas envolveram os times que se encontram no domingo. O catarinense comandou a estreia do Bahia contra o Cruzeiro, 2 a 0 para o time baiano, e o confronto entre CRB e Ponte Preta, em que o time do interior de São Paulo venceu por 1 a 0.

Os auxiliares de Abatti serão Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes, também de Santa Catarina. O árbitro de vídeo será José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo.

O Bahia entra em campo com 59 pontos conquistados, ocupando a terceira colocação, e um empate pode confirmar o acesso do Esquadrão para a 1ª divisão.