Atacante deve ser anunciado como novo contratado do Bahia

A contratação do atacante Igor Torres, de 22 anos deve passar de especulação para virar confirmação nos próximos dias. Para isso, o Bahia deve anunciar o seu vínculo com o jogador até o termino de 2022, período de empréstimo com o Fortaleza.

O jogador foi contratado pelo o Fortaleza em 2020, depois de ser um dos destaques do Taboão da Serra-SP, na Copa São Paulo de Futebol Júnior,e nesse período trabalhou com o técnico Enderson Moreira. Após uma boa performance em fevereiro de 2021, o atleta foi adquirido em definitivo pelo time cearense com contrato até 2024.

A equipe do portal A tarde colheu informação com repórteres da imprensa esportiva do Ceará sobre o estilo de jogo do possível reforço do Tricolor. Nesse bate-papo, o jogador foi conceituado como atleta que pode figurar como segundo homem de ataque, com pouca velocidade, porém, com uma possibilidade de empenho físico bastante elogiável.

Caso seja concretizado, Igor Torres chega como o segundo atacante contratado pelo Tricolor baiano para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro foi o jogador colombiano Copete.