Atacante do Bahia não aponta favorito em BaVi na final de Feminino

Destaque do Bahia no Campeonato Baiano Feminino, a atacante Nathane concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 22, e comentou a final do torneio, em que o Tricolor terá pela frente o rival Viória. Para ela, no clássico, não há um favorito a conquista o título do Baianão 2023.

“Favoritismo está para os dois lados, é um clássico, é final. Não esperamos pouco desse jogo. Os dois lados podem botar o favoritismo nas costas. Acho que vai ser um grande jogo”, falou Nathane.

A atleta enfatizou a importância da camisa tricolor e ressaltou a qualidade da infraestrutura disponível para a equipe. Segundo ela, não existem razões para que o elenco não se empenhe e busque a conquista do título.

"Carregar a camisa do Bahia é bem gratificante. A gente chegou aqui, vê toda a estrutura, tudo que colocam para a gente. Não tem porque não lutar nos 180 minutos. Vamos com tudo para a grande final", disse.

Com apenas três gols sofridos ao longo da competição, o Bahia demonstra igual preocupação com sua defesa, visando evitar surpresas desagradáveis. Segundo a jogadora, o técnico Igor Morena tem dedicado esforços para solidificar o setor, eliminando quaisquer potenciais preocupações.

"Os erros, os gols que a gente tomou, o Igor tá procurando melhorar. Estamos procurando aprender um pouco mais a mudar o jeito pra gente não tomar gols. Tomamos contra o Vitória. Estamos amadurecendo para não tomar gols e fazer os gols lá na frente", comentou Nathane.

No domingo, 24, Bahia e Vitória disputarão a primeira partida da final do Baianão Feminino, às 16h, no estádio de Pituaçu.