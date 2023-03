Autor de gol no clássico, Jacaré lamenta momento do Bahia

Responsável pelo gol de empate no clássico Ba-Vi, realizado no último domingo, e bastante questionado nos protestos da torcida no aeroporto e no CT Evaristo de Macedo, após a goleada sofrida contra o Sport, o atacante Vitor Jacaré lamentou o momento do time na Copa do Nordeste e prefere não considerar o seu desempenho nos últimos jogos como resposta aos manifestantes

“Eu ficava mais feliz se a gente saísse com o triunfo, mesmo se eu não tivesse feito gol. Porque o triunfo seria importante para a gente dar um salto na tabela. Queríamos estar brigando pela primeira colocação.Não podemos jogar a toalha, temos que trabalhar e enquanto tiver oportunidade de classificação, vamos estar trabalhando e lutando para isso” disse o atacante em entrevista concedida na zona mista da Arena Fonte Nova.

O empate deixou o Tricolor em uma situação delicada na briga por uma vaga para as quartas de final da Copa do Nordeste. O time de Renato Paiva ocupa a penúltima colocação no Grupo B, com cinco pontos, e está com cinco a menos que o Náutico, quarto colocado no momento. Restam apenas seis pontos em disputa e o Tricolor pode ser eliminado na próxima rodada.

"Não estou aqui para dar resposta para o torcedor não. Estou aqui para dar a resposta para mim mesmo, porque mereço estar aqui pela minha família e pelos meus amigos que me apoiam. Tenho em mente que em time grande o torcedor vai cobrar se a gente não tiver dando resultado, mas não sou de acordo com agressão. Agora é botar a cabeça no lugar, trabalhar a semana, ir para o jogo da Copa do Brasil e, se Deus quiser, sair com a classificação”, comentou o atacante.



Apesar da pressão na arquibancada, Jacaré é o vice-artilheiro do Esquadrão na temporada com três gols marcados (mesma quantidade de Everaldo e Ricardo Goulart) e com um a menos em relação a Biel. Por outro lado, o atacante é o líder em assistências ao dar três passes para os companheiros balançar as redes adversárias.

Passada a partida pela Copa do Nordeste, o foco do time baiano agora é para o confronto contra o Camboriú, programado para quarta-feira, 8, às 19h, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil.