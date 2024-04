Ba-Vi: torcida do Bahêa aposta em goleada do Esquadrão | A TARDE

O relógio ainda marcava 13h deste domingo (7), mas a movimentação na Arena Fonte Nova já registrava um grande fluxo de torcedores tricolores que optaram por chegar cedinho no estádio.

A partir das 16h, a bola vai começar a rolar para Bahia e Vitória, em partida válida pela grande final do Campeonato Baiano. Embora o adversário Rubro-Negro tenha a vantagem do empate, já que no primeiro duelo venceu por 3 a 2, a torcida Tricolor está confiante de que o Bahia vai levantar mais uma taça estadual.

"A gente sabe que o jogo não vai ser fácil para a gente, mas sabemos que, tecnicamente, o Bahia tem um time superior. Estou na expectativa do Bahia fazer mais de dois gols. Meu placar para esse jogo é 3 a 0 o Bahia", projetou Delmar Teixeira, 48 anos.

Se o Vitória o empate a seu favor, o Bahia tem o mando de campo. E, para Delmar, esse fator é muito positivo pra equipe de Rogério Ceni. "Jogo aqui dentro da Fonte Nova é diferente. A casa vai estar cheia e com a pressão da torcida. Isso vale muito. Somos o 12º jogador. Eu acho que tem tudo para o Bahia fazer uma grande partida e sair campeão do Campeonato Baiano desse ano", completou o torcedor.