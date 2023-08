Bahia antecipa fim do empréstimo e anuncia compra de Marcos Felipe

Bahia e Fluminense chegaram a um acordo e Marcos Felipe não pertence mais ao Tricolor carioca. O goleiro de 27 anos, que estava emprestado ao Esquadrão até o fim de 2023, teve o fim de seu empréstimo antecipado para assinar em definitivo com o Tricolor baiano até o fim de 2027.

O fim do empréstimo de Marcos Felipe foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira, 30, e o clube prontamente anunciou a contratação em definitivo do goleiro, que custou R$ 2,7 milhões por 70% de seus direitos econômicos.

Titular do Bahia desde o início da temporada, quando chegou do Fluminense, Marcos Felipe disputou 46 jogos, com 19 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. O goleiro foi um dos destaques da equipe na campanha da Copa do Brasil, quando o Tricolor terminou eliminado para o Grêmio, nos pênaltis, nas quartas de final.

✍🏽 É DO ESQUADRÃO! Paredão tricolor, goleiro Marcos Felipe é adquirido junto ao Fluminense e assina até 2027 ➡️ https://t.co/VKVo932gu3 #HoraDaVirada #BBMP pic.twitter.com/8zSnQEC0OV — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 30, 2023