Bahia anuncia a contratação do zagueiro Victor Cuesta | A TARDE

O zagueiro Victor Cuesta é o mais novo reforço do Bahia para a temporada 2024. O anuncio oficial veio através das redes sociais do Esquadrão nesta terça-feira, 23. O defensor argentino assinou com o tricolor por uma temporada, sendo prorrogável por mais um ano.

O Bahia desejava contratar Cuesta desde 2023. Fora dos planos do Botafogo, a negociação entre o estafe do jogador e o Tricolor estavam adiantadas, faltando apenas ajustes. Com a liberação dos cariocas, o acerto era questão de tempo. Com a possível saída de Vítor Hugo para o futebol grego, era necessária a chegada de um atleta para a posição.

Titular do Botafogo em 2023, Victor Cuesta se tornou opção no banco de reservas com a queda de rendimento do time alvinegro na Serie A. Ele disputou 91 partidas no time da estrela solitária, com oito gols marcados e três assistências.

Experiente, Cuesta acumula passagens por Internacional, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Huracán e Independiente.

Cuesta chega para suprir a saída de Vítor Hugo,que foi emprestado pelo Panathinaikos, da Grécia. Ele brigará por posição com Gabriel Xavier, Kanu, David Duarte e Marcos Vitor.

P A T R Ó N#PaixãoQueVibra pic.twitter.com/XIPpXRNWc7 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 23, 2024

